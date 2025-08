Un cane legato a una catena è stato trovato morto nel cortile di una casa nella periferia di Piacenza. Il ritrovamento risale allo scorso 4 luglio e ora il proprietario, un uomo di 28 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di uccisione di animali. Il decesso potrebbe essere frutto di disidratazione oppure l’animale potrebbe essersi strozzato con la sua stessa catena.

A scoprire il corpo del cane la Polizia locale, Vigili del Fuoco e volontari dell’Oipa, intervenuti sul posto a seguito delle segnalazioni giunte da alcuni residenti della zona che avevano notato il cane recluso in solitudine all’esterno dell’abitazione. Accanto a lui solo una ciotola rovesciata. Per fare chiarezza sul caso è stata disposta anche l’autopsia, necessaria per capire se oltre all’abbandono ci siano stati anche altri atti diretti a procurare sofferenza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale piacentino Libertà, non si tratterebbe di un episodio isolato, ma il culmine di una condizione di incuria e abbandono che potrebbe configurare un’aggravante. Da parte sia l’indagato non avrebbe fornito spiegazioni valide. per lui si starebbe valutando anche la possibilità d’interdizione al possesso di altri animali, prevista dalla nuova normativa, la cosiddetta ‘Legge Brambilla’, entrata in vigore a inizio 2025.