Se ne stava legato, senza acqua né cibo. Così è stato trovato un cane nel corso di un controllo della polizia presso il presso il “Royal residence” di Castel Volturno (Caserta), un edificio occupato, diventato anche una piazza di spaccio per la criminalità organizzata.

Quello che si presume essere il proprietario del cane, un 52enne originario del Gabon, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per maltrattamenti nei confronti di un cane. L’animale è stato invece affidato alle cure del personale veterinario. Nel corso dello stesso controllo della polizia, un 55enne napoletano è stato arrestato in quanto risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per ricettazione.