Tragedia a Cala di Forno, nel territorio del Parco della Maremma in provincia di Grosseto, dove un pastore tedesco è morto dopo essere stato lasciato dai suoi proprietari nelle mani di una turista che aveva provato ad aiutarlo.

Secondo la ricostruzione dei presenti, la coppia avrebbe portato il cane sulla spiaggia nonostante il divieto di accesso agli animali domestici previsto nell’area protetta. Dopo poco tempo l’animale avrebbe accusato un grave malore, probabilmente legato alle alte temperature e alla disidratazione. I proprietari avrebbero detto ai presenti di andare a cercare aiuto e di procurarsi dell’acqua, ma non sarebbero più tornati.

I tentativi disperati dei bagnanti per salvare l’animale

A raccontare gli ultimi momenti del cane è stata una testimone, secondo cui l’animale appariva già in condizioni critiche, con evidenti segnali di sofferenza e quello che sembrava essere un colpo di calore. Alcuni bagnanti hanno cercato di intervenire, tentando di prestare soccorso e salvare il pastore tedesco. Nonostante gli sforzi, il cane ha avuto diverse crisi convulsive ed è morto tra le braccia di una delle persone presenti. La segnalazione ai guardiaparco sarebbe arrivata solo successivamente, quando la situazione era ormai compromessa.

Il Parco della Maremma replica e arriva l’esposto dell’Aidaa

L’Ente Parco della Maremma ha espresso forte dispiacere per l’accaduto, spiegando che, vista l’estensione del territorio, non è possibile controllare ogni zona in modo costante. Il presidente Simone Rusci ha definito la vicenda “estremamente grave”, sottolineando che i guardiaparco sono intervenuti appena ricevuta la segnalazione, ma al loro arrivo il cane era già morto. Sulla vicenda è intervenuta anche l’Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente, che ha presentato un esposto alla Procura di Grosseto chiedendo di individuare i responsabili e chiarire eventuali responsabilità.