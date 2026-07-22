Non ce l’ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni rimasta gravemente ferita lo scorso 16 maggio a Modena, quando un’auto guidata da Salim El Koudri, 31 anni, è stata lanciata contro la folla in centro città. Nell’impatto erano rimaste ferite complessivamente otto persone. La donna era stata soccorsa e trasferita inizialmente all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era arrivata in condizioni disperate. Dopo alcune settimane era stata trasferita all’ospedale civile di Baggiovara, ma il suo quadro clinico non è mai migliorato.

Mai ripresa conoscenza, autorizzata la donazione degli organi

Secondo quanto comunicato dall’azienda ospedaliera, Monica Esposito non ha mai ripreso conoscenza dopo il grave trauma subito. I medici avevano tentato ogni possibile intervento terapeutico e chirurgico, ma nelle ultime settimane le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso, avvenuto dopo due mesi di ricovero. La famiglia, rispettando una volontà espressa in precedenza dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. La tragedia aggiunge così un ulteriore drammatico capitolo alla vicenda dell’investimento avvenuto nel centro di Modena.