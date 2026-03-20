Il cane precipita dal terzo piano e resta intrappolato nel cortile del cinema accanto. La proprietaria 56enne scende in strada ed entra nell’edificio, forzando la finestra del bagno interno per lanciarsi da un’altezza di oltre due metri, così da poter recuperare l’animale. Alla fine i due vengono messi in salvo solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, accorsi in via Principale Tommaso con due squadre, per recuperarli.

Fortunatamente la donna e il suo amico a quattro zampe non hanno riportato ferite. Tuttavia, il salvataggio del cane non è stato senza conseguenze perché la finestra del bagno del cinema che è stata forzata e l’ingresso non autorizzato all’interno della struttura privata possono far rischiare alla donna una denuncia per l’ingresso abusivo e i danni provocati all’edificio.