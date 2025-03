Lo hanno rinchiuso in una cella e poi hanno sigillato la porta con la rete di un materasso, giusto per garantirgli quel minimo di aria necessaria alla sopravvivenza. A salvare il cane, abbandonato nel degrado e in pessime condizioni igienico sanitarie, ci ha pensato la polizia locale di Napoli durante un sopralluogo in Via Ausilio, presso l’area ex area mercato ortofrutticolo. Gli operatori hanno subito richiesto l’intervento del personale veterinario competente della Asl Napoli 1, che ha prelevato il cane, lo ha microchippato e trasferito in una struttura dove sarà curato.