Cane spaventa le vacche che travolgono una coppia di anziani, muore un uomo di 85 anni
Lo scorso 31 agosto una coppia di anziani stava passeggiando con il proprio cane in montagna a Ramsau am Dachstein, in Alta Stiria. Come si legge su Il Dolomiti, l’animale avrebbe spaventato una mandria di vacche al pascolo che avrebbe poi travolto l’uomo e la donna, rimasti gravemente feriti.
L’allerta è scattata poco prima delle 18 e sul posto sono accorsi i soccorritori. L’uomo, 85 anni, è stato immediatamente portato in ospedale dall’elicottero di soccorso Christophorus 14, ma è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Intanto si indaga per chiarire le cause dell’accaduto.