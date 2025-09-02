Lo scorso 31 agosto una coppia di anziani stava passeggiando con il proprio cane in montagna a Ramsau am Dachstein, in Alta Stiria. Come si legge su Il Dolomiti, l’animale avrebbe spaventato una mandria di vacche al pascolo che avrebbe poi travolto l’uomo e la donna, rimasti gravemente feriti.

L’allerta è scattata poco prima delle 18 e sul posto sono accorsi i soccorritori. L’uomo, 85 anni, è stato immediatamente portato in ospedale dall’elicottero di soccorso Christophorus 14, ma è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Intanto si indaga per chiarire le cause dell’accaduto.