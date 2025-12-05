Cane veglia immobile il compagno investito, lo scatto diventa virale e per lui partono le richieste di adozione
Ha vegliato il suo compagno investito in strada fino all’ultimo respiro. Il cane Landon forse aveva percepito che la fine del suo “amico” era vicina e non ha voluto abbandonarlo, restando lì immobile. Per l’altro animale non c’è stato nulla da fare, ma per questo cane eroe a San Severo (Foggia) è scattata una gara di solidarietà tra chi vuole adottarlo.
Quando è arrivata la telefonata alla sede dell’Enpa locale, per i volontari sembrava la solita emergenza. Il cane investito è stato soccorso, ma non è riuscito a sopravvivere. Landon è stato invece portato al sicuro in rifugio e in poche ore la sua storia di fedeltà si è diffusa, al punto che il telefono ha iniziato a squillare senza sosta. Sono in molti a volergli regalare una nuova vita.