Ha vegliato il suo compagno investito in strada fino all’ultimo respiro. Il cane Landon forse aveva percepito che la fine del suo “amico” era vicina e non ha voluto abbandonarlo, restando lì immobile. Per l’altro animale non c’è stato nulla da fare, ma per questo cane eroe a San Severo (Foggia) è scattata una gara di solidarietà tra chi vuole adottarlo.

Quando è arrivata la telefonata alla sede dell’Enpa locale, per i volontari sembrava la solita emergenza. Il cane investito è stato soccorso, ma non è riuscito a sopravvivere. Landon è stato invece portato al sicuro in rifugio e in poche ore la sua storia di fedeltà si è diffusa, al punto che il telefono ha iniziato a squillare senza sosta. Sono in molti a volergli regalare una nuova vita.