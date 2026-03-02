Stava pedalando sulla sua mountain bike quando è stato colpito da un capriolo ed è caduto a terra, morendo sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto ieri mattina, attorno alle 9,30, a Pontida (Bergamo), lungo un sentiero ciclopedonale sterrato nei pressi del Canto Alto. Durante il percorso, il ciclista, di Rivolta d’Adda (Cremona), si sarebbe trovato davanti l’animale, che lo avrebbe caricato in maniera molto violenta: colpito al petto, l’uomo è caduto a terra ed è morto sul colpo. Vani infatti i soccorsi del personale inviato dal 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Il medico intervenuto ha ipotizzato che il forte colpo subito alla cassa toracica abbia potuto essere fatale al cuore dell’uomo.