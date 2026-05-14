Orso avvistato ad alta quota sulla neve: il video ripreso da un elicottero diventa virale
Un orso bruno è stato immortalato mentre si trovava seduto in mezzo a un paesaggio completamente innevato ad alta quota. Le immagini, riprese da un elicottero, mostrano l’animale isolato tra la neve mentre sul pannello di controllo del velivolo compare anche l’altitudine raggiunta durante il sorvolo.
Il filmato ha rapidamente attirato l’attenzione sui social e tra gli esperti di fauna selvatica. Secondo alcuni biologi, infatti, gli orsi bruni tendono a spingersi verso quote molto elevate durante la primavera per evitare gli sciami di insetti che iniziano a diffondersi nelle aree più basse con l’aumento delle temperature.
Le zone innevate e più fredde rappresenterebbero quindi una sorta di rifugio naturale temporaneo per gli animali, permettendo loro di sfuggire al fastidio provocato dagli insetti stagionali.