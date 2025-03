Carlo Acutis sarà proclamato santo dalla Chiesa cattolica il 27 aprile.

Carlo Acutis è morto a Monza, all’età di 15 anni per una leucemia fulminante il 12 ottobre 2006. Nato a Londra da padre torinese, ha vissuto a Milano fino alla malattia.

La sua salma è esposta a Assisi, nel Santuario della spogliazione, così chiamata perché sorge vicino al posto dove San Francesco restò nudo dopo avere restituito al padre ogni avere, vestiti inclusi.

Una giornalista, Giovanna Dell’Orto, della Associated Press,, l’agenzia di stampa americana, si è recata ad Assisi un mese prima della canonizzazione di Carlo Acutis.

I pellegrini, racconta Giovanna Dell’Orto, vengono in questa cittadina medievale in cima a una collina per venerare non solo due dei santi più celebrati della Chiesa cattolica, Francesco e Chiara, ma anche il più recente: Carlo Acutis, il primo santo millenario, che sarà canonizzato il 27 aprile.

Carlo Acutis come San Francesco

“San Francesco, Santa Chiara, ovviamente, santi importanti che hanno segnato un’epoca, ma questo è molto lontano dagli adolescenti di oggi. Carlo è come i bambini”, ha detto Maria Rosaria Riccio, una madre ed educatrice che ha visitato di recente il santuario di Acutis con un gruppo di 50 giovani provenienti dal sud Italia. “È un quasi santo dei nostri tempi, che può mostrare agli adolescenti che è possibile amare Gesù pur essendo dei normali giovani”.

Nella stessa chiesa in cui più di 800 anni fa San Francesco rinunciò alla ricchezza della sua famiglia, c’è il monumento in cui è esposto il corpo di Acutis, che indossa jeans, una felpa e delle scarpe da ginnastica.

Nell’ultimo anno, scrive Giovanna Dell’Orto, più di un milione di pellegrini hanno reso omaggio ad Acutis.

L’immagine felice dell’adolescente, solitamente con una polo rossa e uno zaino in spalla, è popolare nei negozi di souvenir in tutta la città quanto Francesco con il suo semplice abito marrone.

Sia la chiesa che la sua famiglia descrivono Acutis come un ragazzo italiano eccezionalmente devoto ma per il resto normale, che sta facendo miracoli dopo la sua prematura scomparsa proprio attirando i giovani alla fede quando la maggior parte dei suoi contemporanei sta abbandonando la religione organizzata.

“Carlo non era un alieno, era una persona normale. Ma se è illuminata dalla luce di Cristo, una vita diventa straordinaria”, ha detto sua madre, Antonia Salzano Acutis, all’Associated Press. “Preghiamo sempre i santi e alla fine, cosa hanno fatto i santi? Hanno aperto le porte della loro vita a Cristo”.

Ha citato una delle frasi preferite di suo figlio: “‘Tutti nascono originali, ma molti muoiono fotocopie”.

“Il santo è colui che non è morto come una fotocopia, che ha realizzato quel progetto di santità che Dio ha stabilito nell’eternità per ognuno di noi, come tutti dovremmo”, ha detto.

Non essendo una cattolica osservante quando lo ebbe, Acutis era solita scherzare con il marito dicendo che il loro giovane figlio era “un piccolo Buddha” per via del suo altruismo, dell’attenzione verso gli altri e della sua obbedienza allegra.

La madre racconta

Sviluppò un precoce interesse per la fede, come il desiderio di entrare in ogni chiesa per “salutare” Gesù e Maria. In seguito, iniziò a frequentare la messa, adorare il Santissimo Sacramento e pregare il rosario ogni giorno, mentre intratteneva con battute i suoi amici che erano meno interessati alla religione e più inclini ad andare in discoteca con le loro fidanzate e a fumare qualche canna ogni tanto.

“Questo era un po’ un modo per nascondere la sua vita di fede, perché Carlo sapeva che i suoi amici non potevano capire”, ha detto sua madre. “Ma Carlo era un testimone, un testimone silenzioso attraverso il valore dell’amicizia, attraverso il valore della generosità, aiutando i suoi compagni di classe a scuola, difendendo gli adolescenti che venivano bullizzati”. Acutis spesso aiutava i senzatetto e non era interessato alle trappole comuni per un bambino benestante a Milano, una delle capitali europee della moda e degli affari. Chiese ai suoi genitori di donare ai poveri quello che avrebbero speso per un secondo paio di scarpe da ginnastica per lui, e insistette che voleva insegnare catechismo nella sua parrocchia invece di andare in vacanza sugli sci in resort di lusso come i suoi coetanei.

Antonia Salzano Acutis ha scritto nel 2021 un libro con Paolo Rodari intitolato “Il segreto di mio figlio”. Nella presentazione rivela:

“In tanti mi chiedono quale sia il segreto nascosto dietro la figura di mio figlio Carlo. Perché un semplice ragazzino, morto a quindici anni, è invocato in tutto il mondo? Perché la Chiesa lo proclamerà santo?

“Come madre ho voluto provare a scrivere un libro per aiutare i suoi tanti devoti a conoscerlo e ad amarlo. Carlo ha vissuto sempre proteso verso Dio. Diceva che “la conversione è un processo di sottrazione: meno io per lasciare spazio a Dio”. Come un faro in una notte buia, mi ha indicato un cammino in chiave di eternità. L’Infinito era la sua meta. Gesu era il centro della sua vita. Sono questi i tesori che provo qui a svelare, i tesori di Carlo, il suo segreto”.

La negazione del privilegio, riferisce Dall’Orto, è un parallelo con San Francesco, a cui Acutis era così devoto che chiese di essere sepolto ad Assisi. Il Rev. Enzo Fortunato, che ha trascorso la maggior parte della sua carriera religiosa lì e dirige il comitato pontificio per la Giornata mondiale dell’infanzia, ha aggiunto:

“Ci sono altre somiglianze con San Francesco. San Francesco lasciò le chiese e andò nelle piazze a predicare. Carlo Acutis si rese conto profeticamente che oggi le piazze pubbliche sono online, sul Web. È lì che ci sono i giovani, è lì che ci sono le persone, quindi lui vive e porta il Vangelo in quelle piazze. Questo è uno dei motivi per cui diventerà il patrono del Web, di Internet e dei social media”. Particolarmente devoto all’eucaristia e desideroso di condividere la fede cattolica che Gesù è letteralmente presente in essa, Acutis ha creato una mostra online sui miracoli in cui il pane e il vino sono diventati carne e sangue nel corso dei secoli. È stata utilizzata in migliaia di parrocchie in tutto il mondo, ha detto sua madre. Per lei, il suo essere “un ponte verso Gesù” — anche nella sua malattia terminale, che ha affrontato senza lamentarsi, certo della vita eterna — è un’eredità più importante di qualsiasi miracolo o segno soprannaturale

Per diventare santi, tuttavia, avverte Dall’Orto, i miracoli devono essere attestati. Uno nel processo di canonizzazione di Acutis è stata la guarigione di una studentessa costaricana da un incidente in bicicletta in Italia dopo che sua madre aveva pregato per lui.

Miracolosa è stata ritenuta anche la guarigione di Matheus, un bambino brasiliano di sei anni affetto da pancreas anulare, una rara anomalia anatomica congenita del pancreas.

Il 4 marzo 2025, a Ruviano (Caserta), una donna ha detto di essere guarita dal cancro”grazie all’intercessione del beato Carlo Acutis”. Il vescovo ha segnalato il caso alle autorità ecclesiastiche, che ora dovranno esaminare la documentazione e stabilire se si tratti effettivamente di un miracolo riconosciuto dalla Chiesa.