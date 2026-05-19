Proseguono in Bolivia le proteste contro il governo di Rodrigo Paz. Nella giornata di ieri i sostenitori dell’ex presidente boliviano Evo Morales sono scesi in piazza a La Paz, dove la situazione è degenerata in scontri con la polizia: barricate in fiamme, petardi, lacrimogeni e manifestanti in fuga tra le strade della capitale. Alla base della protesta c’è la richiesta di dimissioni del presidente Paz dopo appena sei mesi dall’inizio del suo mandato. I dimostranti, per far fronte a una crisi economica che si aggrava di settimana in settimana, chiedono anche a gran voce nuove regole per il settore minerario e la revisione dei contratti.