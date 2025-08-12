Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto, intorno alle 3, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno ritrovato senza vita il corpo di Carlo Panizzo, sei anni, disperso in mare a Cavallino-Treporti. Le ricerche erano iniziate nel pomeriggio, quando la madre, non vedendolo rientrare all’ombrellone a Ca’ Pasquali, aveva dato l’allarme. In poche ore si è messa in moto una vasta operazione: motovedette, gommoni, elicotteri, sommozzatori, Guardia Costiera e l’aereo ATR-42 “Manta” con sensori termici e radar, arrivato da Pescara, hanno scandagliato costa e fondali senza sosta. Sulla riva, decine di turisti e bagnanti hanno formato spontaneamente una catena umana, unendosi agli sforzi delle autorità.

La corrente e la scarsa visibilità hanno complicato le ricerche, proseguite ininterrottamente fino alla tragica scoperta. Secondo le prime ricostruzioni, Carlo stava giocando in acqua quando è stato visto l’ultima volta. La madre, originaria di Roncade (Treviso), aveva chiesto aiuto agli operatori balneari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il corpo del bambino è stato rinvenuto a circa 100 metri dalla battigia, in prossimità del punto di scomparsa. L’intera comunità e i presenti in spiaggia sono rimasti profondamente colpiti dalla tragedia.