Caro Natale tra regali, cenone e addobbi. Gli italiani spenderanno fino al 300% in più

Dagli addobbi al pranzo, passando per regali, mezzi di trasporto, assicurazioni viaggio, alberghi e skypass… fino ai prestiti per viaggiare. Il Natale 2024 è all’insegna dei rincari che, secondo il rapporto congiunto Facile.it – Consumerismo, per alcune voci di spesa, arrivano fino al 300%.

Caro Natale tra regali, cenone e addobbi

Secondo l’indagine commissionata all’istituto di ricerca Emg Different, durante le prossime festività, per i soli regali di Natale gli italiani spenderanno quasi 11 miliardi di euro, con un esborso pro capite di 256 euro. 6,2 milioni di connazionali, però, hanno ammesso che spenderanno meno rispetto allo scorso anno, e tra questi il 47% (oltre 2,9 milioni di individui) lo farà perché sono aumentate altre spese e preferisce tagliare sui costi, mentre il 40% lo farà perché è in un periodo di difficoltà economica.

Addobbi Natale, 270 euro di media, cenone, 83

Secondo l’analisi di Consumerismo No Profit, nel 2023, la spesa media per decorare un albero di Natale tradizionale, considerando albero, luci e addobbi, era stimata intorno ai 233,33 euro. Nel 2024, la cifra è salita a circa 270 euro per un albero simile. Per il pranzo o il cenone di Natale, gli intervistati dell’indagine hanno dichiarato di mettere a budget in media 83 euro, per una spesa complessiva stimata di oltre 3,5 miliardi di euro.

11 milioni di connazionali in vacanza

Il settore alimentare ha guidato l’aumento dell’inflazione con un incremento dei prezzi del 2,4% rispetto all’1,1% di settembre 2024. Per quanto riguarda le vacanze, secondo l’indagine di Facile.it, tra Natale e Capodanno saranno 11 milioni e mezzo i connazionali che si concederanno una vacanza con pernottamento di almeno una notte, per una spesa media di 335 euro ed una stima complessiva di quasi 4 miliardi.

Con il caro trasporti, i voli per il periodo natalizio stanno registrando un aumento medio del 15-20% non solo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma anche rispetto ai mesi che precedono le feste. Per un volo Milano-Catania, andata e ritorno, rispetto ad altri periodi si registra un aumento di circa 50-60%. Per un volo Milano-Palermo, un incremento di circa 65-70%; 50% per un Milano-Napoli. Per un volo Milano-Bari, l’incremento per il Natale è di circa 70-100%.