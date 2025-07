Con l’arrivo dell’estate aumentano anche le truffe legate ai viaggi. Secondo una ricerca condotta da EMG Different per Facile.it, oltre 9 milioni di italiani sono stati vittima di truffe o tentativi di frode nell’ultimo anno, con un danno economico complessivo superiore ai 560 milioni di euro. Tra gli inganni più frequenti spiccano le cosiddette “case fantasma”, false sistemazioni pubblicizzate online che in realtà non esistono. Questo raggiro ha coinvolto circa 5,4 milioni di persone, anche se due terzi sono riusciti a scoprirlo prima della partenza. Per quasi 1,8 milioni di italiani, però, l’amara sorpresa è arrivata solo una volta giunti a destinazione.

Non mancano i casi di camere d’albergo già occupate (oltre 850mila episodi) o strutture molto diverse da quelle descritte negli annunci, che hanno tratto in inganno circa 560mila viaggiatori. Tra chi si è trovato in questa spiacevole situazione, solo il 15% ha ottenuto un alloggio alternativo. Il 40% non è riuscito a ottenere alcun risarcimento, mentre circa 70mila persone hanno scelto di abbandonare la struttura per cercarne un’altra. Le vittime principali sono i più giovani: nella fascia tra i 18 e i 24 anni il tasso di truffe o tentativi di frode tocca il 61%, contro una media nazionale del 28%.

Truffe online e inganni su biglietti, escursioni e auto

Il web si conferma terreno fertile per i truffatori. Il 53% delle frodi avviene tramite portali di prenotazione (veri o falsi), seguiti dai social network (26,3%) e dai siti di annunci generalisti (20,1%). Ma i malfattori non si limitano al digitale: quasi 500.000 italiani hanno rischiato di essere truffati attraverso il classico cartello “affittasi”.

La ricerca segnala anche numerosi raggiri legati all’acquisto di biglietti aerei: quasi 1,5 milioni di italiani hanno denunciato di essere stati frodati o vittime di un tentativo di truffa. Anche le escursioni non sono immuni al fenomeno: circa 3,7 milioni di viaggiatori hanno raccontato di essere incappati in offerte inesistenti o non onorate. Infine, particolare attenzione va posta anche al noleggio auto: il 10% degli intervistati ha dichiarato di aver subito una truffa o un tentativo di frode durante il processo di prenotazione del veicolo.