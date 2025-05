È scattato un allarme sanitario a Capiago Intimiano, in provincia di Como, per un caso confermato di dengue, una malattia virale trasmessa da zanzare infette. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia, il paziente, un residente rientrato da un viaggio all’estero, ha mostrato sintomi compatibili con la malattia e attualmente è ricoverato in sorveglianza sanitaria all’ospedale Sant’Anna. Le autorità sanitarie si sono subito attivate per contenere il rischio di diffusione.

Misure straordinarie e precauzioni per i cittadini

In collaborazione con l’Ats territoriale, il Comune ha avviato un intervento straordinario di disinfestazione contro la zanzara tigre, principale vettore del virus. Le misure includono la bonifica di aree pubbliche e private. Fino a lunedì, i residenti sono invitati a tenere chiuse le finestre, tenere gli animali domestici in casa e non consumare prodotti coltivati nei propri orti. L’obiettivo è evitare ogni possibile forma di contagio e garantire la sicurezza sanitaria della popolazione.