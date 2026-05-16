“C’è un grande gatto dal mantello giallo che si aggira per strada”. Questa la segnalazione fatta da alcuni residenti di Arese e Garbagnate Milanese. Peccato che l’animale in questione fosse in realtà un gattopardo africano, poi individuato e catturato in un parco dell’hinterland nord del capoluogo lombardo. L’animale, un esemplare di servalo africano, felino selvatico originario dell’Africa centro-meridionale, è considerato una specie pericolosa.

Per acciuffare il felino è stato necessario l’intervento di una pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale insieme al personale della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Milano e ai servizi veterinari. La zona interessata è stata messa in sicurezza e l’animale è stato recuperato senza conseguenze. Dopo un accertamento sulle sue condizioni di salute, il gattopardo è stato trasferito in un giardino zoologico fuori dalla Lombardia. Intanto si indaga per risalire alla provenienza del predatore e per accertare eventuali responsabili della sua detenzione illegale.