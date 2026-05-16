Un uomo di circa trent’anni è stato attaccato questa mattina da uno squalo nell’Australia occidentale e le sue condizioni sarebbero critiche. L’incidente è avvenuto al largo di Rottnest Island, vicino alla città di Perth, ha dichiarato un portavoce della St John Ambulance Western Australia. Dal 1791 in Australia si sono verificati circa 1.300 incidenti con squali, di cui oltre 260 con esito mortale.

L’ultimo decesso è stato quello di un ragazzo di 12 anni morto dopo essere stato attaccato da uno squalo nel porto di Sydney a gennaio. Quell’attacco è stato uno dei quattro registrati nell’arco di due giorni, cosa che ha spinto le autorità a chiudere decine di spiagge della città. Gli scienziati australiani ritengono che il crescente affollamento delle acque e l’aumento delle temperature oceaniche stiano influenzando le rotte migratorie degli squali, contribuendo così all’aumento degli attacchi.