Non capita tutti i giorni di vedere una Madonna incinta. Eppure, quest’anno la Vergine Maria è in dolce attesa nel presepe in cartonato che accoglie chi entra nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Quando nei giorni scorsi Papa Leone XIV ha pregato davanti all’opera, che arriva dal Costa Rica, ha lanciato il suo appello “affinché venga protetta la vita fin dal concepimento”.

Insomma, la Madonna ha il pancione non solo per i gusti artistici di chi l’ha raffigurata, ma, anche e soprattutto, per inviare un messaggio contro l’interruzione volontaria di gravidanza. Un presepe “pro-life”, come si legge su Avvenire, che per primo ha dato risalto a questa raffigurazione della scena sacra. Ma è anche un presepe “in progress”, perché a Natale Maria, ora ancora in attesa di suo figlio, verrà sostituita da una figura della Vergine in adorazione del Bambino.