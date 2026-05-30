Tra venerdì 29 giugno e martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso del ponte del 2 giugno, il primo vero banco di prova della stagione estiva, interesserà sia viaggi brevi che quelli di lunga percorrenza, molti dei quali concentrati verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Stando alle previsioni, il flusso maggiore di traffico si concentrerà lungo l’Autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.

Anas, il piano per il traffico

Anas, cercando di gestire nel migliore dei modi questi grandi volumi di traffico, ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Questo piano, che ha l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi e assicurare spostamenti più fluidi verso le mete turistiche, prevede circa 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate da altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale. “Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell’estate”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.