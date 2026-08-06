Le urla di una donna nella notte hanno richiamato l’attenzione dei passanti, ma il tentativo di prestarle aiuto si è trasformato in un’aggressione ai danni della persona sbagliata. È accaduto tra martedì e mercoledì in via Giordano Bruno, dove un uomo è stato colpito con una bottiglia dopo essere intervenuto per soccorrere una conoscente che aveva chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, allertati per una presunta aggressione.

La prima ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dalla squadra volanti dell’U.P.G.S.P. sulla base del racconto della donna, poco prima la stessa era stata avvicinata in modo molesto da un connazionale già noto, fermo a bordo della propria auto. Sentite le richieste d’aiuto, un amico della donna era intervenuto in sua difesa, inducendo l’altro uomo a risalire in macchina e ad allontanarsi.

A quel punto, però, una persona estranea ai fatti, attirata dalle urla ma ignara della reale dinamica, ha scambiato il soccorritore per l’aggressore e lo ha colpito con una bottiglia. Il ferito è stato trasportato all’ospedale locale per le cure del caso. Gli agenti hanno identificato tutte le persone presenti e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto.