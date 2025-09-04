Una rivista neozelandese ha lanciato un appello per far accoppiare una lumaca rara in natura. L’iniziativa di New Zealand Geographic è nata dopo che l’illustratrice Giselle Clarkson, che collabora con la stessa rivista, ha trovato nel giardino di casa sua una chiocciola dal guscio molto raro, che va in senso antiorario. L’animaletto è stata chiamato Ned, come Ned Flanders, personaggio dei Simpson notoriamente mancino. Considerando che ormai grazie al web si raggiungono molti utenti, anche i protagonisti dell’iniziativa hanno scelto questa strada per cercare un partner alla chiocciola.