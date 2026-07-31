Migliaia di persone hanno cercato di raggiungere Ceuta dal Marocco, attraversando il confine a nuoto, utilizzando materassini gonfiabili oppure cercando di superare le barriere. Secondo le prime stime delle autorità spagnole, gli ingressi in una sola giornata sarebbero stati tra 1.500 e 2.000, mentre almeno nove persone avrebbero perso la vita durante la traversata.

Ceuta è tornata così al centro dell’attenzione internazionale anche per la sua particolare posizione geografica. La città appartiene alla Spagna, ma si trova sulla costa africana ed è circondata quasi interamente dal territorio marocchino, con il Mediterraneo su un lato. Proprio questa situazione porta spesso a confondere tre termini: exclave, enclave e isola amministrativa.

Exclave ed enclave: due punti di vista

Un’exclave è una parte di uno Stato separata fisicamente dal resto del territorio nazionale. Dal punto di vista spagnolo, quindi, Ceuta è un’exclave: per raggiungerla dalla Spagna continentale occorre attraversare il Marocco oppure il Mediterraneo. Lo stesso vale per Melilla, l’altra città spagnola situata in Nord Africa.

Il termine enclave indica invece il territorio osservato dal punto di vista dello Stato che lo circonda. Per il Marocco, quindi, Ceuta può essere considerata un’enclave straniera. Exclave ed enclave descrivono dunque sostanzialmente la stessa situazione geografica, ma da prospettive differenti.

Che cos’è invece un’isola amministrativa

L’isola amministrativa, o exclave amministrativa, è un fenomeno diverso perché riguarda i confini interni di uno stesso Stato. Si tratta di territori separati dal resto della propria amministrazione e circondati da altre suddivisioni dello stesso Paese, come comuni, province o regioni.

Ceuta rappresenta quindi un caso particolarmente interessante dal punto di vista geografico e politico: è un’exclave per la Spagna e un territorio circondato dal Marocco. La sua posizione la rende inoltre uno dei punti più delicati lungo le frontiere esterne dell’Unione Europea, soprattutto per la pressione migratoria che periodicamente interessa la zona.