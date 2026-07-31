Gli Stati Uniti hanno annunciato un’intesa con Hamas sul disarmo del gruppo palestinese e sul passaggio del controllo politico e militare di Gaza a un’amministrazione tecnica palestinese. Il piano prevede l’insediamento del Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza e un percorso destinato a svilupparsi gradualmente nei prossimi mesi. Secondo Washington, Hamas dovrebbe consegnare le proprie armi nell’ambito di un processo collegato al progressivo ritiro delle forze israeliane dalla Striscia. L’accordo è stato raggiunto dopo settimane di negoziati con la mediazione di Egitto, Qatar e Turchia.

Le condizioni di Hamas e Israele

Il nodo principale resta però l’ordine con cui dovranno essere compiuti i diversi passaggi. Il membro di Hamas Ghazi Hamad ha spiegato che il gruppo non farà “alcun passo riguardo al disarmo prima che Israele si ritiri dalla Striscia di Gaza”. Una posizione opposta a quella sostenuta da Israele, che continua a considerare il completo disarmo di Hamas una condizione fondamentale per il ritiro delle proprie truppe. Anche il presidente americano Donald Trump ha definito l’intesa “un accordo STORICO per il COMPLETO DISARMO di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Un passo monumentale verso PACE e SICUREZZA durature”.

La nuova amministrazione e i dubbi sul futuro

La roadmap prevede un disarmo realizzato per fasi, accompagnato dal graduale ritiro israeliano e dall’intervento di una forza internazionale di stabilizzazione. Quest’ultima dovrebbe collaborare con una nuova polizia palestinese incaricata della sicurezza nella Striscia. Il processo, però, è tutt’altro che semplice. Restano da definire diversi aspetti, dalla composizione delle istituzioni palestinesi ai Paesi che parteciperanno alla forza internazionale. I tempi indicati dagli Stati Uniti potrebbero arrivare a diversi mesi e le stesse autorità americane riconoscono le enormi difficoltà dell’attuazione.