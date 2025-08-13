L’Italia è nel pieno di Caronte, con caldo estremo e notti “super tropicali” che rendono difficile il riposo. L’anticiclone africano ha infatti invaso tutta l’Europa meridionale, portando temperature eccezionali e afa persistente, simili a quelle dell’estate 2003. Come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, “l’alta pressione è disposta dal Marocco fino alla Spagna, alla Francia e al Centro-Nord Italia. Si superano diffusamente i 40°C, con punte anche di 44°C in Francia e notti minime superiori ai 30°C in alcune località italiane”.

Queste cosiddette notti “super tropicali” sono eventi rari e, con Caronte, si sono registrate anche in Liguria, con una minima di 32,5°C ad Alassio. Il caldo riguarda gran parte del Paese: Toscana, Umbria e Lazio raggiungono massime di 39-40°C, con un leggero calo previsto tra domenica e martedì. La fase più critica dovrebbe terminare a metà della prossima settimana, con un possibile temporaneo abbassamento delle temperature tra il 20 e il 21 agosto accompagnato da vento, pioggia e grandine.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 14: Nord sole e caldo africano, temporali sulle Alpi orientali; Centro sole e caldo intenso, temporali in montagna; Sud sole e caldo intenso, temporali sui rilievi.

Venerdì 15: Nord sole e caldo intenso, temporali sulle Alpi; Centro sole e caldo intenso, temporali in montagna; Sud sole e caldo intenso, temporali nel pomeriggio.