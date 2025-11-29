L’ondata di freddo che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni sembra finalmente allentare la sua presa. Il Paese è stato colpito da correnti gelide che hanno innescato un ciclone sul Centro-Sud, mentre al Nord le temperature sono scese fino a –8°C in pianura.

Secondo il meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it, l’ultima decade di novembre è stata caratterizzata da un afflusso costante di aria fredda settentrionale, che ha contribuito anche al consolidamento del manto nevoso sulle montagne. Nel weekend la situazione cambierà: il vortice che ha interessato il Centro-Sud si allontanerà, permettendo all’alta pressione di rimontare da ovest, seppur in maniera fragile.

Le previsioni nel dettaglio

Domenica, invece, il Nord vedrà un peggioramento con cielo nuvoloso e piogge che interesseranno Liguria ed Emilia occidentale, estendendosi alla bassa Lombardia e all’alta Toscana. Sulle Alpi Piemontesi e Valdostane tornerà la neve oltre i 1000 metri, mentre le regioni centrali diventeranno via via più nuvolose, pur senza fenomeni significativi. Al Sud il tempo resterà prevalentemente stabile e soleggiato. Lunedì le condizioni meteo saranno ancora influenzate dal fronte, con piogge in Liguria e rovesci sparsi su Toscana e Lazio. Al Sud, invece, il cielo presenterà alternanza di nubi e schiarite. Le temperature continueranno a risalire, in particolare i valori minimi, anticipando l’ingresso in una fase meno fredda. Da mercoledì è attesa una nuova possibile fase di maltempo al Centro-Sud, con un graduale peggioramento delle condizioni.