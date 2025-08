Un’ondata di calore africano è in arrivo sull’Italia, portando temperature roventi e un mix di afa e caldo torrido. L’anticiclone subtropicale in risalita dal Marocco e dall’Algeria raggiungerà il suo apice nei giorni attorno a San Lorenzo, con punte di 40°C. A confermare l’intensificarsi dell’afa è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui già da giovedì l’anticiclone investirà tutta la penisola, dopo aver arroventato Spagna e sud-ovest della Francia. Si inizierà con 35-36°C in Toscana e Umbria, 34°C in Emilia, mentre il Sud e parte del Nord resteranno inizialmente leggermente sotto. Il picco è atteso tra venerdì e sabato: 39°C a Firenze e Terni, 37°C in Pianura Padana (Reggio Emilia, Mantova, Bologna), fino a 37°C anche in Campania e Puglia. La Sicilia sarà più “fresca” solo inizialmente. Il caldo sarà afoso sulle coste e in pianura, ma torrido e secco nelle zone interne. A Cremona, ad esempio, 36°C si tradurranno in una temperatura percepita di 41°C a causa dell’umidità elevatissima. A Firenze, invece, i 39°C saranno secchi, con aria più respirabile.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 7: Sole ovunque, caldo e afa in aumento.

Venerdì 8: Caldo in forte intensificazione, punte di 40°C.

Sabato 9: Anticiclone africano stabile, temperature estreme su tutta l’Italia. Chiedi a ChatGPT