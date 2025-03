Almeno per oggi resta l’allarme in Emilia Romagna e Toscana. Secondo gli esperti nelle prossime ore lì continueranno nubifragi e venti forti. I miglioramenti invece arriveranno soltanto da domenica. Il meteorologo de ilmeteo.it Mattia Gussoni conferma che per sabato resterà il maltempo poi da domenica il tempo migliorerà: “Nelle prossime ore avremo altri nubifragi con l’ultima forte perturbazione di una serie che ha causato, da domenica scorsa, allagamenti su parte dell’Italia centro settentrionale. Nel dettaglio, i settori più colpiti saranno quelli settentrionali di Piemonte e Lombardia, poi il Friuli Venezia Giulia, la Liguria di Levante e la Toscana settentrionale ed orientale; pioverà anche sul resto del Centro-Nord e in Campania ma con minore intensità”.

Attenzione poi ai venti: è prevista “una burrasca di Libeccio sulla Sardegna poi di Maestrale dalla tarda mattinata; i venti soffieranno forti meridionali sui settori tirrenici, in Puglia e Basilicata, dalla sera anche sulla Liguria con conseguenti mari molto mossi o agitati”.

Domenica, comunque, “il cielo dovrebbe concedere una grazia con tempo più asciutto e stabile: attenzione però, il rischio frane ed alluvioni rimarrà altissimo anche se tornerà il sole. Dobbiamo ricordarci che una cosa è il meteo, un’altra sono gli effetti al suolo. Prestiamo dunque la massima attenzione nelle prossime 24-48 ore: ecco alcuni consigli della Protezione Civile per le alluvioni, presenti nel prezioso sito iononrischio.protezionecivile.it”.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 15. Al Nord: nuova fase di maltempo. Al Centro: ancora piogge e rovesci specie in Toscana. Al Sud: sole e caldo estivo.

Domenica 16. Al Nord: miglioramento, rovesci isolati soprattutto sui rilievi. Centro: variabile con rovesci isolati. Al Sud: sole e caldo estivo.

Lunedì 17. Al Nord: dal pomeriggio peggiora al Nordest. Al Centro: rovesci sparsi specie sul versante adriatico e sugli Appennini. Al Sud: rovesci specie sul versante adriatico e sugli Appennini. Tendenza: ingresso di aria fredda dai Balcani, da martedì più sole ma con temperature minime frizzanti.