Ha aggredito violentemente la compagna, fratturandole il naso e provocandole lesioni tali da rendere necessario un intervento chirurgico urgente. La donna è stata trovata dalla polizia con il volto insanguinato, mentre l’uomo tentava di allontanarsi. Tutto è avvenuto a Roma.

Protagonista della vicenda è un 33enne cubano, arrestato dagli agenti del VI Distretto Casilino dopo la segnalazione di alcuni testimoni che hanno allertato il 112. L’uomo indossava una maglietta sporca di sangue quando ha cercato di dileguarsi, ma è stato rapidamente bloccato e fermato. È ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime aggravate.

La coppia, originaria del Sud America e residente in Italia da anni, si trovava a Roma per una vacanza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la relazione era in crisi e la donna avrebbe voluto interromperla. L’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite iniziata durante il rientro da una serata in discoteca, a bordo di un’auto con amici e conoscenti. Una volta scesi dal mezzo, l’uomo avrebbe colpito la compagna al volto, nonostante i tentativi dei presenti di fermarlo. Il 33enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli. La procura di Roma ha ottenuto dal gip la convalida dell’arresto.