Dopo settimane segnate da piogge intense e da un assaggio di primavera con temperature fino a 22 gradi, sull’Italia è in arrivo un brusco cambio di scenario. Nel fine settimana il tempo tornerà infatti a peggiorare rapidamente, con piogge abbondanti, neve sulle Alpi e un sensibile calo delle temperature.

A lanciare l’allerta è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it: “Un profondo vortice nord-atlantico, carico di aria fredda, impatterà sul Nord-Ovest. Sono attese circa 30 ore di maltempo severo, soprattutto su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Liguria, con accumuli di pioggia anche oltre i 100-150 millimetri e il rischio di locali allagamenti”.

Il peggioramento sarà accompagnato da un ritorno deciso della neve. Sulle Alpi occidentali potranno cadere fino a un metro di neve fresca oltre i 1500-2000 metri, ma durante le fasi più intense del maltempo la quota potrà scendere fino a circa 800 metri, con possibili fioccate anche nei fondovalle valdostani. Lo sbalzo termico sarà netto rispetto ai giorni scorsi, con temperature in forte diminuzione.

Domenica il maltempo insisterà ancora sul Nord-Ovest, poi il vortice si muoverà verso sud lungo il Tirreno, coinvolgendo prima Sardegna e Sicilia occidentale e successivamente gran parte del Sud. La prossima settimana la perturbazione risalirà verso l’Adriatico, portando nuove piogge e un calo termico diffuso tra Marche, Abruzzo e Romagna.

Le previsioni giorno per giorno

Domenica 15: piogge al Nord-Ovest e sul Triveneto, neve sulle Alpi; cieli coperti al Centro; instabilità su Sardegna, Sicilia e zone ioniche. Lunedì 16: schiarite al Nord ma clima più fresco; rovesci sul Centro adriatico; maltempo diffuso al Sud con piogge intense tra Calabria e Basilicata. Tendenza: da martedì nuova fase di maltempo simil-invernale sul versante adriatico e al Sud, con temperature in calo di 5-7 gradi su tutta la Penisola.