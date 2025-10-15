Gianluca Soncin, 52 anni, l’uomo che ha ucciso a coltellate la fidanzata Pamela Genini, 29 anni, nel quartiere Gorla a Milano, era originario della provincia di Biella. Dopo aver trascorso l’infanzia e la giovinezza nella sua terra d’origine, si era trasferito in diverse regioni italiane: prima a Pordenone, poi a Cervia, fino a stabilirsi definitivamente in Lombardia.

Dietro un’apparente normalità, Soncin nascondeva un passato già segnato da problemi con la giustizia. Chi lo aveva conosciuto lo descrive come un uomo chiuso, riservato, di poche parole, un carattere distante e cupo, in netto contrasto con la vitalità e la gentilezza di Pamela.

L’arresto del 2010 e le ombre giudiziarie

Il nome di Gianluca Soncin era già finito sulle cronache nel 2010, quando fu arrestato dalla Guardia di finanza di Ascoli con l’accusa di associazione a delinquere. L’inchiesta riguardava un giro di Iva non versata per un ammontare di circa 6,5 milioni di euro, legato alla compravendita di automobili.

Secondo le indagini, le vetture venivano vendute a imprenditori italiani con sconti tra il 10 e il 13%, ma risultavano formalmente importate da società fittizie, come la Orion e la Coimpex di Salvezzano Dendro (Pordenone). Queste erano amministrate da Lamberto e Gianluca Soncin, che agivano attraverso prestanome per nascondere i reali guadagni.

Una relazione fragile e l’ultimo segnale di violenza

La relazione tra Gianluca Soncin e Pamela Genini era iniziata circa un anno fa. I vicini di via Iglesias li descrivevano come una coppia apparentemente tranquilla ma molto diversa: lei solare e gentile, lui ombroso e taciturno.

Un episodio inquietante aveva però anticipato la tragedia. Durante una vacanza all’Isola d’Elba, nell’estate scorsa, la giovane aveva deciso di interrompere il soggiorno dopo una lite furiosa: Soncin avrebbe minacciato di uccidere il cane di Pamela, il piccolo chihuahua Bianca. Un segnale chiaro della spirale di violenza e controllo che, pochi mesi dopo, sarebbe esplosa nel modo più tragico. Ora, l’uomo è ricoverato piantonato all’ospedale Niguarda, dopo aver tentato di togliersi la vita.