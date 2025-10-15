Nativa di Brembilla e cresciuta a Strozza, piccolo paese della Valle Imagna, Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa intorno alle 22 di martedì 14 ottobre a Milano. A colpirla a morte, con diverse coltellate sul terrazzino di un appartamento al terzo piano nel quartiere Gorla, è stato Gianluca Soncin, 52 anni, suo compagno. Dopo l’omicidio, l’uomo ha tentato di togliersi la vita ferendosi alla gola, ma è stato salvato e ora si trova piantonato all’ospedale Niguarda.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, testimoni del drammatico episodio. La violenza dell’aggressione e la giovane età della vittima hanno scosso profondamente la comunità milanese e quella bergamasca, dove Pamela era conosciuta e stimata.

Una vita tra moda, viaggi e imprenditoria

Pamela Genini si definiva “modella e giovane imprenditrice”. Aveva costruito la sua carriera tra Montecarlo, Milano e Dubai, muovendosi con eleganza tra set fotografici, eventi di moda e progetti imprenditoriali. Insieme all’amica Elisa Bortolotti, aveva fondato il marchio di costumi EP SheLux, un brand “Made in Italy nato dall’idea di due amiche con la passione per la moda e per il mare”.

Sui social, Pamela associava anche il proprio nome a un’agenzia immobiliare di lusso con sedi a Santa Margherita Ligure e Milano, in via Montenapoleone, simbolo di una vita brillante e cosmopolita. Dopo aver appreso la notizia della morte, Elisa ha scritto su Instagram: “Pazzo! Sì lo sei. Ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo… Ciao Pam, non invecchieremo insieme. Ti voglio bene amica mia”.

Tra ricordi, affetti e l’ombra di un destino crudele

Oltre al lavoro e alla moda, Pamela amava profondamente il suo chihuahua toy Bianca, sempre presente nei suoi viaggi e nelle sue fotografie. Tra le ultime immagini pubblicate su Instagram, la ritraggono a Venezia, sul red carpet del Festival del Cinema, con la didascalia “Red carpet mummy”.

Il suo profilo racconta una vita intensa, piena di viaggi tra Portofino, Porto Cervo, le Dolomiti, Parigi e Monte Carlo. Un’esistenza vissuta all’insegna della bellezza, dell’ambizione e dell’indipendenza, spezzata tragicamente in una notte di ottobre.