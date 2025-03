Raffaella Brogi è la donna che ha vinto la sua battaglia. Grazie a un suo ricorso alla Corte costituzionale, ora anche i single potranno adottare bambini stranieri. Al Corriere della Sera, la donna ha raccontato: “Io sono contentissima. Ma il mio primo pensiero va a chi sta aspettando un genitore che gli voglia bene. La promessa che mi faccio ogni giorno è di essere la mamma di uno di quei bambini e non l’ho ancora potuta mantenere. La mia battaglia sarà davvero vinta quando riuscirò a portare mio figlio o mia figlia a casa”.

Raffaella Brogi ha 54 anni e fa il magistrato a Firenze pur essendo originaria di Siena. L’aspirante mamma ha raccontato ancora: “L’adozione è la mia scelta. Ho preso in considerazione la fecondazione assistita ma sento che c’è un bambino o una bambina che mi sta aspettando. E che, se avessi scelto un altro percorso, avrei abbandonato due volte mio figlio e mia figlia”. La donna ha detto che quando ha saputo della decisione della Corte costituzionale è scoppiata a piangere. Ora, grazie alla sentenza, per la Brogi “si estende il diritto alla felicità”.

La donna aveva presentato la domanda di adozione al Tribunale per i minorenni di Firenze e si era vista respingere la domanda. Nel 2019, due anni più tardi, la Cassazione si era pronunciata rendendo inammissibile la domanda. La sentenza di inammissibilità non crea però un giudicato costituzionale e l’avvocato che nel frattempo è subentrato al precedente difensore ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale di fronte allo stesso giudice e nello stesso procedimento. Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha deciso la scorsa estate di sottoporre alla Corte le nuove questioni di legittimità e ora è arrivata la pronuncia definitiva.