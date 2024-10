Chi può accendere i termosifoni e chi deve aspettare, “le zone climatiche”: date e orari città per città

Termosifoni. In molte città italiane fa ancora caldo, in altre, specialmente quelle che stanno sulle Alpi o ai loro piedi, la colonnina del termometro è già scesa. E così, in alcuni centri urbani del nord vi è l’esigenza di accendere già gli impianti di riscaldamento. A Udine l’ok è arrivato con circa due settimane di anticipo rispetto ai termini stabiliti. Riscaldamenti accesi anche a Torino. A Trento invece, non esistono limitazioni.

Chi può accendere i termosifoni e chi deve aspettare: la mappa con le province italiane

A seguire una suddivisione delle province italiane per zone climatiche.

Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa: termosifoni accesi dal 1° dicembre al 15 marzo, per massimo sei ore al giorno. Zona climatica B, province di Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani: termosifoni accessi dal1 dicembre al 31 marzo, per massimo otto ore al giorno.

Zona climatica C, province di Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto: termosifoni accesi dal 15 novembre al 31 marzo, per massimo dieci ore al giorno.

Zona climatica D , province di Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Vibo Valentia, Viterbo: termosifoni accesi dal 1° novembre al 15 aprile per massimo 12 ore al giorno.

Le province che possono già accendere i termosifoni