Domenica sportiva in chiaroscuro, gioie e dolori, imprese e turbolenze.

Giro d’Italia concluso nell’abbraccio di Roma e con la benedizione del Papa, il Gp di Spagna ha riportato sul podio la Ferrari, la Cremonese è tornata in serie A.

Di contro le opacità che non ti aspetti come il rifiuto di Acerbi alla Nazionale di Spalletti (“Non sto dove non sono voluto”), le lacrime di Jasmine a Parigi dopo aver sciupato 3 match point. Ma vediamo gli Oscar.

GIRO DA LEONE

Bagno di folla a Roma per l’ultima tappa del Giro d’Italia. Ha vinto il migliore, il britannico Simon Yates. In 20 giorni lo scricciolo-scalatore ha riscattato con saggezza e coraggio una vita di tentativi falliti.

Ma il Giro sarà ricordato per le emozioni irripetibili vissute dalla Carovana quando si è fermata davanti a Papa Leone in Vaticano. Il Pontefice ha detto in italiano e in inglese: “Il Giro si ama tanto, che Dio vi benedica”.

Del Toro, il messicano 21enne, rivelazione della Corsa Rosa, ha buttato tutte dal Finestre ma è giovane e ha tutto il tempo dalla sua.

TENNIS AZZURRO A PARIGI

Trattore Sinner, Musetti in gran spolvero. Nel doppio maschile Bolelli e Vavassori avanzano come un treno. Peccato per Jasmine Paolini, eliminata da Svitolina: Jas non ha sfruttato 3 match point e ha perso. Comunque è uscita a testa alta.

LEGGE MCLAREN

Doppietta della scuderia inglese al GP Spagna: Oscar Piastri dominatore. Lando Norris secondo con qualche ombra. La Ferrari ha ritrovato il podio con Leclerc, il volto della Rossa che non si arrende mai. Piastri al comando della classifica piloti con 186 punti. Seguono Norris (176), Verstappen (137), Russell (111), Leclerc (94), Hamilton (71), Antonelli (48).

IL VOLO DI LARISSA

A Palermo Larissa Japichino, 22 anni, ha infranto il muro dei 7 metri. Non se l’aspettava. Ottima notizia per i Mondiali di Tokyo di settembre. Il record di mamma Fiona May è a 5 cm. Papà Gianni è ottimista.

LE TIGRI DI ROVIGO

Finale clamorosa sul neutro di Parma. Il Rugby Rovigo è campione d’Italia dopo una rimonta di 14 punti sul Viadana. Doppietta di Moscardi, player of the match. Rovigo è campione d’Italia per la 15esima volta. Il Viadana per la seconda volta consecutiva si è fermata ad un passo dal traguardo.