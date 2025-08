È accaduto nella mattina di lunedì 4 agosto, lungo il tratto valdarnese dell’autostrada A1, tra Arezzo e Firenze. Un violento tamponamento ha coinvolto più veicoli, tra cui un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini. Secondo le prime ricostruzioni, un camion avrebbe tamponato l’ambulanza e altri mezzi in circostanze ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato devastante: tre persone a bordo del veicolo sanitario hanno perso la vita, mentre l’autista è ricoverato in gravi condizioni.

Le vittime sono due volontari della Misericordia e la paziente che stavano trasportando. A bordo, sul retro dell’ambulanza, c’erano Gianni Trappolini, 55 anni, e Giulia Santoni, 23 anni, insieme a una donna di 70 anni, anch’essa deceduta. Il dolore per la tragedia ha scosso l’intera comunità del Valdarno e in particolare il mondo del volontariato, da sempre pilastro del sistema di emergenza territoriale in Toscana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Ricordi e commozione per Gianni Trappolini e Giulia Santoni

Gianni Trappolini era una figura molto conosciuta a Terranuova Bracciolini. Aveva iniziato come volontario per poi diventare dipendente della Misericordia locale. Persona solare e sempre disponibile, era impegnato da anni nel mondo del soccorso. “Era un terranovese doc – ha ricordato l’ex deputato Stefano Mugnai –. Avevamo fatto le elementari insieme, e negli anni l’ho sempre visto attivo nella Confraternita, sorridente e generoso”. Il ricordo di Gianni, condiviso da molti concittadini, è quello di un uomo semplice, buono e profondamente dedicato agli altri.

Giulia Santoni, 23 anni, era studentessa all’Università di Firenze e viveva con la madre, sempre a Terranuova Bracciolini. Volontaria appassionata, aveva prestato servizio per anni anche alla Misericordia di Loro Ciuffenna. Chi l’ha conosciuta la descrive come una ragazza gentile, allegra e piena di entusiasmo. “Era sempre disponibile, una di quelle persone che ti mettono subito a tuo agio”, hanno detto alcuni confratelli.