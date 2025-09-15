Un momento di forte tensione si è verificato nell’aula della Corte di assise di Parma durante il processo a Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso due figli appena nati. Quando i giudici hanno mostrato la foto scattata dal 118 al neonato trovato morto nella casa di Vignale di Traversetolo il 9 agosto 2024, l’imputata ha chiesto di lasciare l’aula. La richiesta è stata avanzata dal suo avvocato difensore, Nicola Tria, mentre era da poco iniziata la deposizione del maresciallo della stazione locale, Carlo Salvatore Perri. La giovane, che si trova ai domiciliari da circa un anno con l’accusa di duplice omicidio, si è quindi allontanata dall’aula per non assistere alle immagini.

La testimonianza del maresciallo e le indagini

Il maresciallo Perri, primo ad arrivare sul posto la mattina del 9 agosto, si è commosso durante la deposizione: “Vidi questo corpicino – ha detto rispondendo alle domande della pm Francesca Arienti – e le dico ho difficoltà, essendo padre, in quel momento non stetti bene”. Al momento del ritrovamento, la famiglia della giovane non era in Italia. Solo successivamente, nel corso delle indagini, emerse un secondo dramma: fu scoperto un altro corpo, quello di un bambino partorito dalla stessa imputata circa un anno e mezzo prima. Secondo la ricostruzione accusatoria, Chiara Petrolini avrebbe ucciso entrambi i figli appena nati, occultando i corpi.