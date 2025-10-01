Doveva essere un grande evento culturale per Parma, ma si è trasformato in un caso giudiziario. La mostra “Dalì: tra arte e mito”, inaugurata con entusiasmo sabato scorso, è stata chiusa questa mattina dopo appena cinque giorni di apertura al pubblico. I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma hanno eseguito il sequestro di 21 opere attribuite a Salvador Dalì, ritenute però false.

L’esposizione era stata presentata come un viaggio nella produzione del maestro surrealista tra il 1960 e il 1980, con oltre 200 lavori tra grafiche, ceramiche, arazzi e oggetti di design. Tuttavia, su richiesta del dipartimento Criminalità diffusa e grave, il gip ha emesso un decreto di sequestro, ipotizzando l’esposizione e la circolazione di opere non autentiche.

I dubbi e la segnalazione della Fondazione Dalì

Le opere finite sotto sequestro includono arazzi, disegni, incisioni e oggetti che venivano proposti come originali. A insospettire i militari erano state alcune anomalie riscontrate già a Roma, in occasione di un’altra esposizione con lo stesso titolo. Da lì è partita un’indagine più approfondita.

Il punto di svolta è arrivato con la segnalazione della Fundaciòn Gala – Salvador Dalì, l’ente ufficiale che tutela l’eredità artistica e i diritti d’autore del pittore spagnolo. La Fondazione ha rilevato diversi elementi critici sull’autenticità delle opere esposte, invitando le autorità italiane a un intervento immediato.



Le indagini e gli interrogativi sul mercato dell’arte

L’azione della magistratura apre ora scenari complessi. Gli inquirenti dovranno stabilire eventuali responsabilità degli organizzatori della mostra, chiarendo come queste opere siano arrivate a essere presentate come autentiche. L’episodio riaccende il dibattito sulla circolazione dei falsi nel mercato dell’arte, un fenomeno che danneggia sia le istituzioni culturali sia i visitatori che si fidano delle esposizioni ufficiali.