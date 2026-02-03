Nelle ultime ore, i profili Instagram di Fabrizio Corona e della pagina Falsissimo sono stati rimossi e oscurati dalle piattaforme digitali. Su entrambe le pagine non compare più alcun post, né sul profilo personale di Corona, né sulle pagine dedicate al programma satirico. Secondo quanto trapela, la decisione sarebbe legata a un’azione legale promossa da Mediaset, simile a quanto avvenuto a gennaio scorso, e riguarderebbe questioni legate al copyright. In particolare, alcune puntate del programma Falsissimo avevano provocato l’intervento dell’azienda televisiva per tutelare i propri contenuti e i volti dei suoi protagonisti.

Invece il suo canale YouTube (di proprietà di Google), su cui carica anche il seguito programma Falsissimo, al centro di alcune controversie giudiziarie, e il suo profilo Threads (di Meta) sono ancora online.

La difesa e la protesta

La reazione legale di Corona non si è fatta attendere. Il suo avvocato, Ivano Chiesa, ha dichiarato all’Adnkronos: “Contro Fabrizio Corona è in atto un’operazione di oscurantismo che non è degna di questo Paese. È censura pura e la gente lo capisce bene”. La difesa contesta l’operazione di rimozione dei contenuti, definendola un vero e proprio atto di censura nei confronti dell’ex paparazzo e del programma satirico, sottolineando come la vicenda rappresenti, secondo loro, un intervento sproporzionato sulle libertà digitali e sull’espressione online.