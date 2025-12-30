Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi temporaneamente da ogni collaborazione con Mediaset dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona su un presunto “sistema” di favori per l’ingresso al Grande Fratello. La scelta, comunicata dai suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, è stata accolta dall’azienda di Cologno Monzese.

Secondo la difesa del conduttore, è in corso una “campagna calunniosa e diffamatoria” con l’obiettivo di “distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera” di Signorini. In una nota, gli avvocati spiegano che, “per fronteggiare queste gravissime condotte illecite”, il giornalista “si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset”.

La decisione congela anche la possibile conduzione della prossima edizione del GF Vip. Mediaset, dal canto suo, ha fatto sapere che “agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati” e ha ribadito l’obbligo di una “applicazione rigorosa del codice etico”.

La vicenda nasce dalle dichiarazioni di Corona, che nel suo programma “Falsissimo” ha parlato di un “sistema” di favori sessuali. L’ex agente fotografico, chiamato anche in Procura per un interrogatorio, ha dichiarato: “Ho parlato del sistema Signorini… ho più di cento testimonianze”.