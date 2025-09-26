Stava facendo un giro in bicicletta insieme al fidanzato a Okmulgee, nello Stato americano dell’Oklahoma, quando è stata aggredita da due pitbull. Trasportata d’urgenza in ospedale, la ciclista ha subìto l’amputazione di tutti e quattro gli arti per via della gravità dei morsi ricevuti. “Lì vicino c’è un camper.

Uno dei due cani è morto nella “lotta”

Pare che i due animali fossero tenuti al suo interno”, hanno spiegato gli agenti, che stanno cercando di rintracciare i padroni dei due animali. “Secondo quanto riferito, quella sera i cani sarebbero usciti dal camper” e poco dopo si sarebbero scagliati sulla donna. Il compagno della vittima ha cercato di difenderla e nella colluttazione con i pitbull uno dei due cani è morto. Quanto alla ciclista, per lei i danni fisici saranno permanenti. Inizialmente i medici le hanno amputato il braccio destro e la gamba sinistra, poi hanno deciso di procedere anche con gli altri due arti.