Un’intera famiglia di cigni è stata trasferita dal suo habitat, il lago di Garda, perché risultata intossicata da un’alimentazione inadatta dovuta al continuo pane mangiato, offerto loro dalle persone, convinte di fare una cosa buona. In realtà, questo semplice gesto può scombussolare tutta la dieta dei volatili, mettendo a rischio la loro salute e sopravvivenza. “Questa vicenda deve essere un promemoria per tutti. Se davvero amiamo la natura, dobbiamo imparare a rispettarla, non a snaturarla con le nostre attenzioni sbagliate”, mettono in guardia dall’Enpa (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali).

“L’intossicazione dei volatili – dicono ancora i volontari – è l’ennesima dimostrazione di quanto i comportamenti superficiali dei cittadini possano risultare fatali per la fauna selvatica. I cigni, che da tempo vivevano in centro storico, erano stati nutriti con pane e altri alimenti non idonei. Una dieta scorretta che li aveva resi dipendenti dall’uomo e incapaci di alimentarsi in autonomia, fino a causare malnutrizione e decessi. Dopo numerose segnalazioni e appelli inascoltati, Wwf e Polizia provinciale hanno deciso di spostarli in un ambiente naturale più sicuro”.