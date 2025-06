Quello di ieri doveva essere una pomeriggio di svago ma per cinque bambini e le loro mamme si è trasformato in tragedia. I piccoli stavano giocando in una piscina del quartiere Borghesiana, nella periferia est di Roma, quando quella che sembrerebbe essere stata una fuoriuscita di cloro li avrebbe intossicati. Un bimbo di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di Terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30 dalla chiamata di uno dei genitori. I bambini si sono sentiti male dopo un bagno nella piscina di un centro sportivo di via Capanna Murata. Sul posto è intervenuto il 118. I bambini sono stati portati in ospedale. Due di loro sono stati dimessi dal pronto soccorso, altri due sono stati ricoverati in reparto e il più grave in terapia intensiva. Sulla vicenda indaga la polizia.