Ha aggredito la polizia locale durante un controllo per la revisione scaduta del suo veicolo. La reazione dell’uomo è stata violenta al punto che ha morso gli agenti, provocando loro delle lesioni. Per questo un uomo è stato arrestato ad Azzano Decimo (Pordenone) la notte del 24 luglio scorso. L’aggressione è avvenuta mentre gli operatori eseguivano le verifiche di routine sul mezzo, mentre le ferite riportate dagli agenti hanno richiesto accertamenti e cure in Pronto soccorso.

Gli altri operatori della polizia locale hanno mantenuto il controllo della situazione fino all’arresto, prestando assistenza ai colleghi feriti e garantendo la sicurezza dell’area. L’assessore alla sicurezza di Azzano, Giacomo Spagnol, ha ringraziato gli agenti per la loro professionalità e il coraggio dimostrato nell’intervento. Spagnol ha annunciato che a settembre sarà aggiornato il regolamento sull’armamento: sono previsti i bastoni estensibili oltre alla pistola d’ordinanza, misure che secondo l’amministrazione serviranno a tutelare meglio sia gli agenti sia la comunità locale.