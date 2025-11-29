Un uomo e una donna, entrambi intorno ai 60 anni, sono stati trovati senza vita nell’abitazione di lei, a Pò Bandino, frazione di Città della Pieve. I carabinieri stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella di un possibile femminicidio-suicidio. Secondo quanto emerge, i due avrebbero avuto in passato una relazione.

I corpi sono stati rinvenuti nella casa della donna, un’impiegata madre di un figlio, mentre l’uomo sarebbe un pensionato residente nella zona tra Umbria e Toscana. Le prime informazioni raccolte sul posto dall’ANSA indicano che potrebbe essere stata utilizzata un’arma da fuoco. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia locale e al reparto operativo del comando provinciale di Perugia, sotto il coordinamento della Procura del capoluogo umbro, che ora lavora per chiarire dinamica e motivazioni dell’accaduto.