Clara Rossignoli, 79 anni, è sparita nel nulla lo scorso 11 aprile a Porto di Legnago, in provincia di Verona. L’anziana è stata vista per l’ultima volta mentre si recava, come ogni mattina, al tabacchino a piedi. Da quel momento, nessuna traccia: la famiglia ha denunciato la scomparsa il giorno successivo e sono scattate ricerche a tappeto. Carabinieri, vigili del fuoco, squadre cinofile, droni ed elicotteri stanno setacciando la zona, in particolare gli argini del fiume Adige, le campagne circostanti, i casolari abbandonati e le aree ferroviarie. La Procura ha aperto un’inchiesta senza indagati per l’ipotesi di istigazione al suicidio, ma le ipotesi sono molteplici. Un dettaglio inquietante è emerso: l’ultimo segnale del cellulare della donna è stato registrato alle 2 di notte del 12 aprile, in una zona isolata lungo il fiume, tra Terrazzo e Marega.

Fragilità economiche e sospetti

Secondo quanto riferito dai familiari e riportato da vari testimoni, Clara era una donna generosa ma fragile. Viveva sola, chiedeva spesso prestiti e faceva la spesa alla Caritas. Alcune persone si approfittavano di lei, frequentandola e chiedendole denaro. La famiglia sospetta che possa essere stata raggirata o costretta a salire in auto con qualcuno. La figlia è certa: “Non si è suicidata, me l’hanno uccisa”. Anche un’amica racconta di un prestito di 3mila euro concesso a una persona sconosciuta. L’ipotesi di una fuga volontaria viene esclusa: “Parlava di un uomo, ma era frutto della sua immaginazione”, spiega la moglie del nipote. Resta il mistero su cosa sia accaduto a Clara Rossignoli, mentre le indagini proseguono senza ancora un risultato concreto.