È stato trovato morto all’interno di un’auto finita in un piccolo canale, nelle campagne di Cremona, il 40enne di Codogno scomparso da sabato pomeriggio. Il corpo era in una Seat Leon nera, rintracciata in località Fornace, tra Pizzighettone, Grumello Cremonese e Crotta d’Adda, nell’area dove il suo cellulare aveva agganciato l’ultima cella. Il mezzo è intestato a un amico della vittima, l’ultima persona ad averlo visto in vita. Proprio lui era stato ritrovato sabato sera poco distante, ferito, sporco di sangue e in stato confusionale. Aveva parlato genericamente di un incidente, senza fornire dettagli. Ora è ricoverato all’ospedale Maggiore di Cremona e sarà ascoltato nuovamente appena le sue condizioni lo permetteranno. Restano ancora molti interrogativi sul caso. La Procura non esclude alcuna ipotesi. Saranno fondamentali l’autopsia per chiarire le cause del decesso e gli accertamenti tecnici sull’auto per trovare eventuali tracce utili alla ricostruzione dei fatti. La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla famiglia dell’uomo domenica, dopo che non aveva fatto più ritorno a casa. Da quel momento, erano scattate le ricerche che si sono concluse tragicamente con il ritrovamento del cadavere.