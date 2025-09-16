Un momento di normalità si è trasformato in un dramma nel cuore di Monza. Sabato mattina, in un bar della città, un uomo stava facendo colazione con la moglie quando, dopo aver consumato cappuccino e brioche, ha ordinato un bicchiere d’acqua. Quello che sembrava un gesto di routine si è invece rivelato fatale: nel bicchiere non c’era semplice acqua, ma soda caustica. L’uomo, senza accorgersene, ne ha ingerita una piccola quantità e subito ha avvertito un forte bruciore alla bocca e alla gola. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: un’ambulanza è arrivata sul posto e lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva, mentre i medici monitorano le sue condizioni, considerate gravi.

Le indagini e i rilievi delle autorità

La vicenda ha richiesto un rapido intervento delle autorità sanitarie. Gli ispettori della Struttura sicurezza alimentare e del Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) di ATS Brianza sono giunti sul luogo per effettuare i rilievi necessari. Dopo i primi accertamenti, è stato sequestrato il contenitore del detergente da cui sarebbe derivato l’errore, con l’obiettivo di chiarire se si sia trattato di una tragica svista o di una gestione negligente dei prodotti chimici nel locale. Contestualmente è stata informata l’autorità giudiziaria, che valuterà eventuali responsabilità.