Una collisione tra una petroliera svedese battente bandiera statunitense e un mercantile tedesco è avvenuta al largo delle coste britanniche nel Mare del Nord. Diversi membri dell’equipaggio sono stati evacuati e le prime informazioni parlano di almeno 32 feriti.

Le prime notizie

Lo scontro è avvenuto a circa dieci miglia nautiche da Hull, nel Regno Unito. “La Guardia Costiera sta coordinando l’intervento di emergenza al largo della costa dell’East Yorkshire”, ha dichiarato un portavoce. Sul posto sono stati inviati un elicottero e scialuppe di salvataggio, un aereo della Guardia Costiera e navi dotate di sistemi antincendio. La Guardia Costiera fa sapere inoltre di aver disposto valutazioni ad hoc per verificare l’impatto del “probabile inquinamento” causato dall’incidente.

Il mercantile appartiene a una società armatrice tedesca, ma batte attualmente bandiera del Portogallo essendo stata affittata da un’azienda portoghese. Mentre la petroliera risulta di proprietà dell’armatore svedese Stena Bulk, della famiglia Olsson, ma batte bandiera Usa essendo stata affittata dallo spedizioniere californiano Crowley. La petroliera è una delle 10 unità civili autorizzate anche al trasporto di carburante destinato alle forze armate statunitensi. Tuttavia non è confermato che in questo viaggio fosse impegnata in tale tipo di attività.