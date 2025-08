Ha colpito ripetutamente il patrigno al volto con una spranga di ferro per difendere la madre durante un litigio con il marito. Per questo, un minorenne è stato arrestato a Perugia dalla polizia per tentato omicidio. Quando gli agenti sono intervenuti sul posto hanno trovato l’uomo a terra, privo di sensi e ferito, mentre veniva soccorso dal personale del 118. Trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia, gli sono state diagnosticate lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni.

Il seguito alla lite tra i due coniugi, il figlio maggiore della donna è intervenuto per difendere la madre, dando però in escandescenze. Il giovane è risultato gravato da precedenti di polizia e dalla misura cautelare dell’obbligo di permanenza domiciliare, che però ha violato, fuggendo. Alla fine è stato poi rintracciato e portato in questura, fanno sapere gli investigatori. L’arresto è stato convalidato dal gip presso il tribunale dei minorenni, che ha applicato per il minore la misura cautelare della custodia in carcere.